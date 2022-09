Meteo: il MALTEMPO di sabato 24 settembre - le prospettive del modello americano ed europeo

Il peggioramento atteso sull'Italia nel fine settimana viene pienamente confermato dai modelli attuali. Tuttavia sussistono ancora differenze abbastanza evidenti nei due modelli previsionali più performanti della rete, ovvero il modello americano ed europeo.

In questa sede ci occuperemo del maltempo previsto sull'Italia nella giornata di sabato 24 settembre. Più che maltempo si dovrebbe parlare di PREZIOSE PIOGGE per molte regioni italiane dopo un'annata disastrosa sotto il profilo idrico.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni imbastita questa mattina dal modello europeo per l'intera giornata di sabato 24 settembre:

Gli abitanti e gli agricoltori del settentrione (specie al nord-ovest) che da mesi aspettano con ansia la pioggia tireranno un sospiro di sollievo guardando questa mappa.

In altre parole, temporali anche forti saranno possibili sulla Liguria per nuclei temporaleschi in arrrivo dal mare. Stessa cosa si prevede per l'alta e la media Toscana. Sul resto del nord potrebbe invece insistere un bel tappeto di piogge moderate e costanti, una vera e propria manna dal cielo per dare un po' di fiato ai terreni arsi da un'estate terribile.

Piogge intense anche sull'ovest della Corsica e piovaschi anche sulla Sardegna settentrionale e l'Umbria occidentale. Ancora in attesa invece le altre aree del centro Italia che verranno interessate domenica.

Il modello americano per il medesimo giorno - sabato 24 settembre - storce un po' il naso su alcune cose. Ecco la sommatoria delle piogge attese in Italia nella giornata prefestiva secondo l'elaborato di oltre oceano:

Nessun problema per la Liguria, la Toscana e l'Emilia Romagna che riceverebbero un bel carico di pioggia. Problemi invece per il resto del settentrione, segnatamente le alte e le medie pianure comprese le Alpi. Il modello americano taglia un po' le piogge in questi settori, che risulterebbero troppo deboli per arrecare benefici ai terreni.

Chi avrà ragione? Secondo noi ha più possibilità di andare in porto l'ipotesi del modello europeo, ovvero con piogge ben distribuite su tutto il nord. Detta in percentuale, diamo 70% al modello europeo e 30% all'americano. Nelle prossime ore avremo comunque il verdetto definitivo; continuate quindi a seguirci!

