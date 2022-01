METEO: il FREDDO lascerà gradualmente il posto all'anticiclone; cosa accadrà in Italia?

"Dal freddo all'alta pressione"; potrebbe essere questo il titolo del film che la meteo proporrà sull'Italia durante questa settimana.

Le correnti fredde che ci stanno interessando tenderanno lentamente ad attenuarsi, ma fino a mercoledi 12 gennaio garantiranno una buona ventilazione ed anche qualche fenomeno sulle regioni meridionali. A partire da giovedi 13 gennaio, un vasto anticiclone si adagerà sulla nostra Penisola, stoppando sia il freddo che i fenomeni.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di venerdi 14 gennaio:

Ecco l'anticiclone sopra menzionato che dall'Europa centrale si estenderà gradualmente all'Italia. Notate le correnti fredde che verranno marginalizzate ed interesseranno segnatamente la Penisola Ellenica, sfiorando appena le estreme regioni meridionali.

Dal punto di vista termico, vi mostriamo le temperature previste a 1500 metri per la medesima giornata, ovvero venerdi 14 gennaio:

Una vera e propria ondata di gelo potrebbe colpire l'Europa sud-orientale. In Italia non si avranno effetti a parte qualche refolo freddo all'estremo sud. Da noi prevarranno temperature alla medesima quota in genere positive, segno di un clima più mite specie sui colli e suoi monti.

Il risvolto della medaglia sarà dato dal ritorno della nebbia sulle pianure del nord e le bassure del centro, con nuovo peggioramento della qualità dell'aria nelle nostre città...cose che caratterizzano ormai gli ultimi inverni sul nostro Paese.

