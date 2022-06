METEO: il caldo si fa da parte, oggi previsti anche temporali su alcune regioni

Il grande caldo si fa da parte lasciando spazio ad aria nettamente più fresca e instabile che faciliterà la formazione di numerosi temporali. L'apice del maltempo arriverà tra giovedì e venerdì, ma già oggi potremo imbatterci in isolati rovesci e temporali anche di forte entità. Il tutto sarà accompagnato da un primo importante calo delle temperature.

La perturbazione è ben evidente sull'Europa occidentale e sarà proprio questa a raggiungere il Mediterraneo nelle prossime ore. Ci aspettiamo rovesci e temporali, specie tra pomeriggio e sera, su Liguria, Piemonte, Lombardia, poi in rapida estensione ad Emilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino. Temporali pomeridiani potranno svilupparsi anche nelle aree interne di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. Altrove tempo più stabile.

Temperature in generale calo specie al nord. Le massime non andranno oltre i 27-28°C da nord a sud, eccetto residue sacche di calore nell'entroterra siciliano.