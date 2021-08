Meteo: il caldo più intenso si sposta al centro-nord da oggi

Un pizzico di refrigerio è arrivato sul medio-basso versante Adriatico ieri sera, grazie al transito di un rapido temporale originatosi da un lieve calo della temperatura in alta quota. La cella temporalesca ha attraversato Abruzzo, Molise e Puglia riuscendo a rinfrescare l'aria di qualche grado, oltre che bagnare strade e terreni dopo tante settimane di siccità.

Altrove, però, caldo e afa sono ancora protagoniste e lo saranno per tutta la giornata odierna.

METEO 12 AGOSTO 2021 | L'anticiclone sub-tropicale sta compiendo un movimento che lo porterà a rinvigorirsi maggiormente sul centro-nord Italia, togliendo il sud dalla morsa del caldo estremo. Attenzione però: il caldo si farà sentire su tutta Italia, sia chiaro, ma rispetto ai giorni scorsi avremo un calo termico al sud di almeno 3-6°C che non sarà sufficiente ad un ritorno nelle medie termiche del periodo.

La giornata odierna sarà stabile ovunque, con qualche nube sul nord-ovest ma senza fenomeni. Temperature in aumento su tutto il nord, soprattutto in Emilia Romagna dove sfioreremo i 38-39°C. Fino a 34-35°C in Lombardia, basso Piemonte, basso Veneto. Fino a 40°C tra Toscana, Umbria e Lazio. Più fresco invece sul medio-basso Adriatico dove almeno per oggi resisteranno gli effetti della rinfrescata di ieri sera.

Farà caldo in Campania, Sardegna, Basilicata, Calabria e Sicilia dove ci aspettiamo picchi di 40-41°C. Dopo i 48.8°C registrati ieri in Sicilia il calo termico non sarà ancora sufficiente a far scendere la temperatura sotto i 40°C nelle località interne.