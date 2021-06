Meteo: il caldo arretra leggermente, tranne che in una regione. Le previsioni per oggi

L'eccezionale ondata di caldo che in settimana ha avvolto gran parte del centro-sud sta finalmente concedendo una breve tregua, la quale però non avrà vita lunga. Le temperature stanno scendendo di qualche grado grazie all'ingresso di aria meno calda da ovest e anche grazie all'innesco di deboli venti settentrionali. Farà caldo anche tra oggi e domani, sia chiaro, ma quantomeno non ci saranno le temperature elevatissime dei giorni scorsi. L'unica esclusa da questa tregua sembra essere proprio la Sicilia, destinata a fare i conti col caldo intenso ancora a lungo.

METEO 26 GIUGNO 2021 | Stabile su tutta Italia, ad eccezione di isolati temporali attesi sull'arco alpino tra pomeriggio e sera. Qualche nube presente anche in Sicilia, ma non ci saranno particolari fenomeni annessi (al più qualche brevissimo piovasco ricco di sabbia).



Le temperature massime saranno più basse rispetto a ieri su quasi tutta Italia. È altresì vero, però, che al calo della temperatura corrisponderà un lieve aumento dell'umidità e questa potrebbe rendere il caldo più afoso ma non su tutta l'Italia.

Le brezze marine ci verranno in aiuto, riuscendo a mitigare leggermente la calura.

In Sicilia le temperature potranno nuovamente raggiungere i 40-41°C nelle aree più interne e lontane dal mare.