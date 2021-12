Meteo: il 2021 termina con l'anticiclone AFRICANO, aumentano le temperature

Il 2021 ci saluta col bel tempo, con clima freddo in alcune località e molto mite in altre, grazie all'anticiclone africano. Questa figura barica era mancata per diversi mesi sull'Italia e, clamorosamente, torna a manifestarsi proprio nel cuore dell'inverno a cavallo tra il 2021 e il 2022.

L'anticiclone sta sovrastando tutta Italia come si evince dalle immagini satellitari: i cieli sono sereni su gran parte del centro e del sud, mentre la pianura Padana è avvolta da un fitto strato di nebbie che rendono il tempo uggioso e freddo. Locali sprazzi di nubi basse e nebbie anche in Sardegna, Liguria e lungo le coste adriatiche.

La differenza termica tra le aree nebbiose e quelle soleggiate è davvero notevole: in pianura Padana si registrano temperature vicine allo zero, mentre al centro e al sud, dove splende il Sole, troviamo temperature tra i 14 e 18°C. Clima mite anche in montagna, dalle Alpi all'Appennino meridionale: le temperature continuano a salire fino in alta quota come solitamente avviene solo in estate. A 1500 metri di altezza, sulle Alpi, si registrano temperature superiori ai 10°C che stanno causando una repentina fusione della neve. L'apice di questo aumento termico sarà nel giorno di Capodanno, quando lo zero termico (altitudine nella quale la temperatura è di 0°C) schizzerà addirittura oltre i 3500 metri di altitudine (situazione anomala anche in piena estate).



METEO 31 DICEMBRE 2021 - Ultimo dell'anno con nebbie e nubi basse sulla pianura Padana tra Lombardia, Emilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e basso Piemonte. Nebbie in estensione sin verso la Romagna, mentre sulle coste della Liguria e a sprazzi in Sardegna persisteranno le nubi basse a render il tempo uggioso e grigio. Altrove tanto Sole, specie su colline e montagne dove si respirerà aria tardo primaverile.