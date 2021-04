Meteo: GROSSO: "aprile avrÃ  modo di dispensare altre piogge"

REDAZIONE: cosa è successo al tempo di aprile?

GROSSO: risente di un'anomalia barica che porta masse fredde a raggiungere le basse latitudini, determinando condizioni di marcata instabilità e temperature decisamente inferiori alla media stagionale.



REDAZIONE: se questa configurazione fosse arrivata in inverno?

GROSSO: avremmo avuto indubbiamente freddo eccezionale ed anche neve sulle coste su alcune regioni, ma è difficile che ormai ciò avvenga in pieno inverno perchè in quella fase il vortice polare è molto attivo e concentra gran parte delle masse fredde intorno al Polo; quest'anno il disturbo intervenuto dalla stratosfera (stratwarming), ormai raro, ha condizionato molto più il vortice polare, disperdendolo in rami, rispetto ad un anno di strat cooling, cioè di raffreddamento della struttura, che compatta tutta la massa d'aria gelida. Da qui tutte queste lingue fredde che riescono a raggiungere il Mediterraneo.

REDAZIONE: ma arriverà ancora la neve?

GROSSO: giovedì mattina i fiocchi cadranno sino a quote collinari al nord, poi il limite della neve salirà ma nel week-end saranno ancora possibili nevicate oltre i 1200m in Appennino.



REDAZIONE: e quando finirà questa fase di freddo?

GROSSO: la prossima settimana gradualmente torneremo su valori più in linea con le medie del periodo un po' ovunque ma ci sono segnali di instabilità anche per la restante parte di aprile.



REDAZIONE: dunque potrebbero arrivare altre piogge importanti per l'agricoltiura entro fine mese?

GROSSO: è assai probabile, meno freddo ma correnti umide da sud ovest cariche di piogge e anche di qualche temporale. La primavera del resto è questa, altrimenti si chiamerebbe estate.