Meteo: gran freddo al nord, il maltempo insiste al sud! Le previsioni

L'arrivo dell'ennesima irruzione artica di questo dinamico inizio d'inverno meteorologico, sta causando una discreta ondata di maltempo sulle regioni centrali e meridionali mentre al nord sta vivendo un inizio di settimana decisamente freddo.

Le minime odierne sono basse da nord a sud, ma è proprio sul settentrione che troviamo i valori più gelidi grazie al fenomeno dell'irraggiamento notturno. Si registrano punte di -4°C tra Piemonte e Lombardia, mentre nei fondovalle alpini e prealpini la colonnina di mercurio punta ancor più in basso.

Le fredde correnti artiche interesseranno le regioni meridionali e quelle del medio-basso Adriatico per gran parte della giornata odierna. Avremo piogge diffuse su Puglia, Basilicata, Sardegna, Calabria, Sicilia, Molise, Abruzzo centro-meridionale. Fenomeni sparsi anche su Lazio e Campania (qui però con tendenza ad un graduale miglioramento dal pomeriggio).

La neve scenderà in Appennino centrale fino a quote prossime ai 600-700 metri, mentre al sud toccherà i 900 metri di altitudine.Le temperature massime risentiranno di questa ondata di maltempo e freddo, pertanto è lecito attendersi temperature anche inferiori ai 10°C su coste e pianure. Farà molto freddo anche al nord nonostante la presenza del Sole: qui le massime a fatica supereranno i 6-7°C, complice un ristagno di aria fredda nei bassi strati in un contesto di stabilità.

Temperature massime previste per oggi 6 dicembre

Nel corso della prossima notte avremo un graduale miglioramento del tempo su tutta Italia, pertanto si prospetta un martedì senza particolari problemi. Sarà solo una breve tregua in attesa di un'altra perturbazione atlantica che, questa volta, avrà il merito di regalare le prime nevicate a bassissima quota sul nordovest (ve ne parlammo qui).