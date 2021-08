Meteo: gran caldo e afa su tutto il centro e il nord, picchi di 40°C

L'anticiclone sub-tropicale comincia a compiere movimenti importanti che, a lungo andare, lo porteranno ad abbandonare il Mediterraneo (ne parleremo in un altro articolo). In questo suo percorso, però, dovrà transitare necessariamente dal nord Italia, fino ad ora quasi sempre escluso dal grande caldo.

Già da due giorni le temperature sono nettamente aumentate su tutto il nord, mentre al sud abbiamo assistito ad un leggero calo termico che assolutamente non basta per rientrare quantomeno nelle temperature tipiche della nostra estate.

A partire da oggi le temperature più alte coinvolgeranno proprio il nord, con picchi superiori ai 39-40°C.

METEO 13 AGOSTO 2021 | Isolati rovesci al mattino tra basso Veneto ed Emilia Romagna, ma già in tarda mattina avremo cieli sereni ovunque. Caldo in netto aumento su tutto il centro e il nord, con picchi oltre 40°C nelle aree interne di Lazio, Umbria, Toscana, Emilia Romagna e bassa Lombardia. Caldo intenso e afoso anche su Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Molise e al sud.