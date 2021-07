Meteo: gran caldo e afa avvolgono l'Italia, nord-ovest bersaglio dei temporali oggi

È appena cominciato un week-end rovente su quasi tutta Italia, in particolare sulle regioni meridionali dove l'anticiclone africano è pronto a raggiungere l'apice di questo ennesima fase calda.

Tra oggi e domani le temperature aumenteranno ulteriormente di qualche grado e contemporaneamente aumenterà l'afa su coste e pianure.

Nel frattempo arriverà aria più instabile sulle regioni settentrionali che, entrando in contatto col caldo e l'afa presenti in pianura Padana, darà vita a forti temporali.

METEO 31 LUGLIO 2021 | Il secondo mese dell'estate meteorologica si conclude col tempo stabile su quasi tutta Italia, ad eccezione di Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino alto Adige. Tra pomeriggio e sera potranno svilupparsi temporali molto forti dapprima sui monti e successivamente in pianura Padana: i fenomeni potranno rivelarsi a tratti estremi, ovvero presentare grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento.Caldo intenso su tutto il centro-sud, tanto che la colonna di mercurio si porterà per l'ennesima volta sopra i 40°C in tante località di Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Picchi di 44-45°C sono attesi in Sicilia. Il rischio incendi sarà elevato su tutto il Meridione.