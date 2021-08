Meteo: gran caldo e afa anche verso il nord, vaste nubi di sabbia in arrivo

Quella in arrivo sarà una settimana molto calda e afosa su tutta Italia, da nord a sud. La novità rispetto alle precedenti ondate di caldo è proprio il coinvolgimento del settentrione, rimasto sempre ai margini e sotto l'influenza delle correnti instabili atlantiche.

L'anticiclone sub-tropicale riuscirà ad estendere il proprio predominio fino a nord delle Alpi, riuscendo ad inglobare tutta la nostra penisola. Per tal motivo si prospetta una settimana molto stabile da nord a sud, con pochissimi temporali relegati perlopiù ai monti.

Le temperature sono in rapido aumento già da oggi (domenica), ma l'apice del caldo verrà raggiunto nel corso della settimana in arrivo, soprattutto tra martedì e giovedì: il caldo sarà intenso e afoso, paragonabile a quello vissuto nelle ultime forti ondate di calore sub-tropicale. Le massime sfioreranno i 43°C in molte località interne del Meridione, specie su Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna: saranno proprio le due isole maggiori le più colpite dalle bollenti correnti sub-tropicali.

Temperature in forte ascesa anche al nord: le massime raggiungeranno i 37-39°C in Emilia Romagna, mentre altrove sfioreranno i 33-35°C dal Piemonte al Friuli. Qualche grado in meno in Liguria, ma in compenso avremo alti tassi d'umidità.

SABBIA IN ARRIVO | Le calde correnti tropicali trasporteranno alle medio-alte quote vaste nubi di pulviscolo sahariano, il quale renderà i cieli sporchi e lattiginosi. Da domani questo effetto sarà più che evidente al sud Italia, tanto che non escludiamo qualche isolatissima pioviggine sabbiosa, pronta a sporcare auto e finestre.

Il pulviscolo sahariano si estenderà anche alle regioni del centro-nord a partire da martedì e vi persisterà per gran parte della settimana.