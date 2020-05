Meteo GIUGNO: sarà un mese piovoso? Dove?

Il mese di giugno trascorrerà piuttosto instabile al nord, dove il modello americano prevede precipitazioni anche più abbondanti rispetto alla norma, soprattutto lungo l'arco alpino e la fascia pedemontana.



I fenomeni risulterebbero abbastanza frequenti anche al centro, a prevalente carattere di rovescio o temporale, mentre l'influenza delle saccature al sud sarebbe scarsa o nulla, limitata a qualche isolato sfondamento temporalesco.



Qui il riassunto dei fenomeni su scala europea con uno zoom sul nostro Paese, dove si nota l'abbondanza dei fenomeni attesa al nord:

Perché arriveremo a questa situazione? Semplicemente perché secondo il modello, almeno una metà del mese verrà caratterizzata dalla presenza di una vasta saccatura in discesa dal nord Europa verso le Alpi sino ad abbracciare parzialmente il Mediterraneo centrale, come si nota anche da questa mappa barica prevista per sabato 6 giugno sempre dal modello americano:

Una simile distribuzione barica avrebbe conseguenze anche nel campo termico: i valori nel complesso, anche se condizionati dalle precipitazioni, risulterebbero solo leggermente sotto la media al nord, in prevalenza nella media mensile al centro, leggermente superiori invece al meridione, raggiunto da un richiamo parziale di aria calda da SW, con la Sicilia regione mediamente più calda di tutte le altre, guarda:

Attenzione! L'affidabilità di queste proiezioni mensili non è mai molto alta, seguite pertanto tutti i nostri aggiornamenti!