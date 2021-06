Meteo Giugno: caldo nella norma ma temporali più frequenti, ecco dove saranno più probabili

L'andamento meteorologico del mese di giugno, il primo dell'estate meteorologica, potrebbe rivelarsi particolarmente dinamico e ricco di sorprese a giudicare dagli ultimi aggiornamenti delle mappe in nostro possesso. Gli effetti di un tardivo final warming (riscaldamento stratosferico finale avvenuto a fine aprile) potrebbero essere ancora evidenti nei prossimi 20-30 giorni su gran parte d'Europa.

Insomma il mese di giugno potrebbe proseguire sulla scia di maggio, presentando diverse occasioni di instabilità e poche ondate di caldo. Quel che al momento sembra più probabile è che tra gli anticicloni delle Azzorre e quello africano potrebbe spuntarla maggiormente il primo, il quale sarebbe responsabile di molte belle giornate con caldo accettabile, mediamente senza particolari eccessi.

Di contro, però, non essendoci una figura di alta pressione particolarmente strutturata e coriacea, è probabile che le belle giornate possano essere improvvisamente interrotte da bruschi cambiamenti del tempo, ovvero dalla formazione di acquazzoni e temporali soprattutto pomeridiani e serali su tante nostre regioni.

Le più esposte a questo tipo di tempo dinamico parrebbero le regioni settentrionali: sia l'arco alpino che la pianura Padana a nord del fiume Po potrebbero fare i conti con molti temporali e localmente anche grandinate con frequenza superiore alla norma. Per il centro-sud, invece, potrebbe prospettarsi un andamento leggermente più lineare e stabile, con una forte prevalenza di belle giornate rispetto a quelle instabili.

Poco probabili, come detto poc'anzi, l'arrivo di forti ondate di caldo con temperature estreme (superiori ai 37-40°C).

Intanto, primo assaggio temporalesco di questa estate in arrivo nel week-end, ve ne abbiamo parlato qui.