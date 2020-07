Meteo: giornata ventilata e gradevole, ecco le TEMPERATURE

Risveglio decisamente gradevole, a tratti anche molto fresco, su buona parte delle regioni italiane: tutto merito di correnti fresche e turbolente in discesa dai Balcani verso il Mediterraneo, spinte da una massa d'aria instabile che sovrasta l'Europa centrale. Approfittando di un anticiclone abbastanza debole, le correnti fresche penetrano con facilità sullo Stivale favorendo un calo delle temperature e anche qualche locale temporale.

Grecale e maestrale sono i venti predominanti quest'oggi e si fanno sentire soprattutto sul versante adriatico, in Toscana e sul mar Ionio. Tranne isolati annuvolamenti qua e là, il tempo si presenta stabile ovunque.

Previsioni per oggi 13 luglio 2020

Giornata generalmente stabile e gradevole su tutta Italia: le uniche note instabili potrebbero riguardare l'arco alpino e le aree interne di Lazio e Campania, ma parliamo di sporadici acquazzoni pomeridiani.

Venti gradevoli, a tratti ancora sostenuti, su Romagna, Marche, Toscana, Veneto, Puglia, Calabria, Basilicata, Abruzzo.

Le temperature non andranno oltre i 26-27°C in pianura Padana e gran parte del lato adriatico. Solo sul lato tirrenico e le isole maggiori avremo picchi fino a 30-32°C sulle zone interne, mentre le coste saranno mitigate dai venti e dal mare (non andranno oltre i 28-29°C).