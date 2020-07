Meteo: giornata gradevole e ventilata, dove i temporali nel pomeriggio?

Ennesima giornata gradevole su tante nostre regioni, soprattutto al nord e sul versante adriatico dove le temperature faticano a portarsi oltre i 25-26°C. Tutto merito dell'aria fresca che continua a scorrere dall'Europa centrale verso il Mediterraneo, la quale approfitta dell'anticiclone quasi inesistente sui nostri settori. Il feroce anticiclone africano, col suo caldo torrido e persistente, sono decisamente lontani dall'Italia e non ne se intravede traccia a lungo termine.

Questa mattina troviamo un po' di nubi al nord, specie a nord del Po, e localmente al sud ma senza fenomeni annessi. Altrove splende il Sole in un contesto leggermente ventilato e gradevole.

Previsioni per oggi 14 luglio 2020

Dopo una mattina generalmente stabile avremo un aumento dell'instabilità principalmente sui rilievi alpini e sulle zone interne del centro-sud. In particolare saranno possibili isolati temporali pomeridiani nelle zone interne del Cilento, della Basilicata, dell'Abruzzo, delle Marche, della Sicilia e dell'arco alpino.

Temperature massime che non andranno oltre i 26-27°C su tutto il nord ed il versante adriatico. Discorso diverso per il lato tirrenico e le isole maggiori dove saranno possibili punte di 32-33°C.