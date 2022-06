METEO: giornata autunnale su diverse regioni

È un risveglio autunnale su gran parte d'Italia oggi 10 giugno: una depressione sviluppatasi nel mar Adriatico sta avvolgendo tante nostre regioni a suon di nubi, piogge o clima più fresco. Le temperature sono scese nettamente da nord a sud, ma è proprio sul lato adriatico che troviamo le temperature più basse (tra i 15 e 18°C), abbondantemente sotto le medie del periodo. Il crollo termico, se consideriamo che pochi giorni fa registravamo fino a 36-38°C, si aggira attorno ai 18-20°C!La bassa pressione è attualmente situata nel basso Adriatico ma si muove rapidamente verso la Grecia. Attorno a questa depressione troviamo nubi, piogge e locali temporali che continuano a dirigersi verso Abruzzo, Molise, Abruzzo e il sud.

Il tempo, dunque, sarà instabile al mattino e nel pomeriggio sulle regioni meridionali e sul basso Adriatico. Possibilità di temporali pomeridiani sulla Puglia ionica, in Calabria, Basilicata e Sicilia orientale.

Cieli via via sempre più sereni al nord e sul medio-alto Tirreno. Le temperature risulteranno sotto le medie su tutto il centro e il sud, mentre torneranno a crescere al nord.