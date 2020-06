Meteo: giornata ad alta tensione, intensi temporali e grandine sul centro-nord

Risveglio perturbato per le regioni del nord e dell'alto Tirreno, alle prese con una massa d'aria nettamente più fresca che determinata tanta instabilità, nubi e temporali. Va decisamente meglio al sud, ma anche sul Meridione il tempo è destinato a guastarsi nelle prossime ore seppur in maniera più limitata.

Le fresche correnti occidentali vanno ad impattare su Liguria e Toscana (al momento le regioni più colpite) per poi dilagare sulla pianura Padana e il resto del centro Italia: i fenomeni più intensi li troviamo proprio tra genovese, spezzino, livornese, pisano, alta Toscana, mentre sul resto dei settori abbiamo fenomeni deboli o assenti.



Previsioni per oggi 11 giugno 2020



Forti temporali e piogge a carattere di nubifragio tra Liguria orientale e Toscana centro-settentrionale tra la tarda mattina e il primo pomeriggio. Temporali sparsi ma localmente intensi tra pomeriggio e sera su pianura Padana e zone interne di Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo. Nubi e piogge sparse al mattino in Sardegna, con tendenza al miglioramento dal pomeriggio.Isolati temporali pomeridiani in arrivo nel pomeriggio anche sulle zone interne di Puglia, Basilicata, Campania e sull'Appennino calabrese. Più stabile sull'estremo sud.