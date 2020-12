METEO gennaio: sarà un mese spesso PERTURBATO, chi sperimenterà anche freddo e neve?

L'andamento del mese di gennaio sarà ancora condizionato nella prima parte da un vortice polare disturbato che spingerà uno dei suoi rami nel cuore dell'Europa.

Tutto questo determinerà condizioni spesso perturbate anche sull'Italia ma con caratteristiche invernali, lo si nota anche dall'analisi delle temperature previste a 5500m dal modello americano per i primi giorni del mese:

Tuttavia, almeno sino al 7-8 gennaio la continua formazione di depressioni al suolo in sede mediterranea (sia ad ovest che al centro) potrà favorire spesso un richiamo di correnti miti da sud, in grado di portare oltre la media i valori al centro sud, nella media al nord, dove l'interazione con l'aria fredda potrebbe dar luogo anche ad alcune nevicate a quote basse, specie sul settore occidentale.

Il vortice depressionario che vedete qui sopra all'altezza del Portogallo, potrebbe muoversi nuovamente verso levante, agganciando un altro affondo del vortice polare verso il centro del Continente intorno all'8-9 gennaio e reiterando le condizioni perturbate sulla Penisola, ancora una volta con caratteristiche invernali soprattutto al nord, un po' meno al centro e al sud, dove comunque nevicherebbe in Appennino:

Notate comunque la posizione defilata dell'anticiclone in pieno Atlantico. La distribuzione delle temperature a 1500m intorno a domenica 10 gennaio potrebbe essere questa:

Come vedete un freddo moderato riuscirebbe a spingersi sino al centro Italia, si tratterebbe peraltro di aria artica marittima, fredda ma non freddissima come quella artica continentale (da nord-est) o polare continentale (da est puro), ma comunque sufficiente a "fare inverno", un po' meno al sud ovviamente.



Nei giorni successivi (periodo da lunedì 11 a giovedi 14) sembra possibile una temporanea ripresa del flusso zonale da ovest piuttosto mite e subito il modello americano ci piazza una modesta rimonta dell'anticiclone subtropicale con stabilizzazione parziale del tempo su gran parte d'Italia e temperature più miti, anche se al nord potrebbero comunque transitare banchi nuvolosi sparsi:

Quando però la stagione parte con un vortice polare disturbato, è facile che queste condizioni possano riproporsi ad intervalli anche nella seconda parte dell'inverno; quindi dopo la metà del mese aspettiamoci ancora un affondo di un ramo del vortice polare verso sud, anche se al momento è impossibile stabilire quale potrebbe essere l'obiettivo del suo attacco.



E da est non arriverà niente? Al momento non è questo l'orientamento dei modelli. L'anticiclone russo-siberiano rimarrà in loco, non se ne prevede un'influenza diretta sull'Europa, almeno ad oggi. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti! Si tratta infatti di linee di tendenza a lungo termine che possono facilmente variare.