METEO: fuori è estate! Da oggi temperature in costante aumento

Saranno giorni pienamente estivi quelli che vivremo fino al termine della settimana. L'anticiclone africano è in costante rinforzo e raggiungerà l'apice tra venerdì e domenica, quando assumerà connotati di luglio e agosto, rappresentando un'anomalia piuttosto marcata.Le temperature, infatti, saliranno rapidamente fino a superare le medie del periodo di almeno 8-10°C al nord Italia! Anomalia leggermente meno marcata al centro e al sud, ma comunque presente.

Tradotto in parole povere, molte località della pianura Padana potranno fare i conti con temperature massime fino a 35-36°C nel week-end, così come alcune località del centro e del sud: le aree più più a rischio saranno quelle dell'entroterra sardo e le aree interne di Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata.

Il caldo inizierà a farsi sentire già da oggi: le massime sfioreranno i 30°C sulle regioni tirreniche, in Sardegna e sulla Val Padana occidentale. Più gradevole invece su Nordest e regioni adriatiche, dove soffieranno residui venti orientali.