Meteo: fresco autunnale nella notte, ma ancora domina l'alta pressione

La presenza di un vasto campo di alta pressione sull'Italia ha favorito il fenomeno dell'irraggiamento notturno, ovvero la perdita del calore da parte del suolo nelle ore di buio. Questa notte le temperature sono scese fortemente su tutta Italia, soprattutto su pianure e valli: la colonnina di mercurio ha raggiunto i 10°C su gran parte del nord e le aree interne del centro fin su Campania e Puglia, mentre ancor più a sud il calo termico è stato più modesto.

Molto fresco anche sulle coste (con temperature tra 13 e 16°C), mentre nelle valli montane il termometro è riuscito a scivolare anche sotto lo zero. È tutto merito dell'alta pressione, del vento quasi inesistente, dei cieli sereni ed ovviamente delle discrete ore di buio visto che siamo da poco entrati nell'autunno astronomico.



METEO 24 SETTEMBRE 2021 | Stabile su tutta Italia e clima gradevole nelle ore centrali, grazie all'anticiclone. Nubi in leggero aumento solo su Liguria, Piemonte, Toscana ma senza particolari fenomeni annessi. Temperature massime fino a 27-29°C sul lato tirrenico centro-meridionali, fino a 32°C in Sardegna.