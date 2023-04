Meteo: FREDDO protagonista per tanti giorni, ecco quando cambia tutto!

Nessuno si sarebbe mai aspettato un avvio di Aprile così freddo da nord a sud. Le ultime 48 ore sono state oggettivamente più fredde di tantissime giornate di febbraio e gennaio, temperature massime di 8-10°C come quelle registrate ad Ancona e Pescara sarebbero sotto le medie anche nel pieno dell'Inverno.

Tutto merito dell'irruzione fredda artico-continentale che da inizio settimana sta avvolgendo il Mediterraneo e gran parte dell'Europa centro-orientale. Le correnti a tratti gelide soffiano senza freni su Germania, Polonia, Serbia, Bosnia, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia. Parte di questo freddo riesce ad affluire anche sul Mediterraneo, con gli effetti che stiamo riscontrando tutt'ora.

Ma quanto durerà il freddo anomalo? Ebbene fino a Pasquetta non ci saranno grandi cambiamenti. Le temperature subiranno una leggera ripresa da venerdì, abbastanza fisiologica, ma resteranno sotto le medie del periodo praticamente ovunque, in particolare al centro e al sud. Tra Pasqua e Pasquetta potremmo riassaporare punte di 15-16°C in pianura, ma ad esse si contrapporranno temperature notturne davvero fredde.

Osservando le anomalie medie di temperatura al suolo, previste tra 5 e 10 Aprile, si nota un pesante sotto media su tutto il centro e il sud.

Andrà leggermente meglio tra 10 e 13 Aprile. Le temperature torneranno a salire specie al nord, portandosi leggermente sopra le medie del periodo, mentre farà ancora più freddo del solito al sud.

Per un cambio di basso degno di nota bisognerà attendere, probabilmente, il periodo tra 13 e 18 Aprile, quando si preannuncia il ritorno di correnti più tiepide da ovest che farebbero risalire le temperature sopra le medie su tutto lo Stivale.