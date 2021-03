Meteo: freddo e instabilità al sud, occhio a nevicate in collina!

Nubi, piovaschi, nevicate, vento e freddo anche oggi saranno protagonisti sulle regioni del sud e del medio-basso Adriatico. Gli effetti del flusso gelido arrivato nel week-end continueranno a farsi sentire uniti ad aria ancor più fredda in arrivo dai Balcani.



METEO 22 MARZO 2021 | Tempo instabile su Sardegna orientale, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia: possibilità, su queste regioni, di acquazzoni sparsi, rovesci, locali temporali e soprattutto nevicate in collina. Su Abruzzo e Molise i fiocchi di neve potranno spingersi sin verso i 300 metri di altitudine nelle ore pomeridiane e in serata. Neve oltre 450-600 metri su Puglia, Basilicata e zone interne della Campania (nelle ore pomeridiane).

I fenomeni saranno sparsi e irregolari, più costanti solo sui settori più interni e in Appennino.

Cieli sereni sul resto del centro-nord, ma clima che si mantiene freddo specie nelle ore notturne.