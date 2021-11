Meteo: forte peggioramento in atto, attenzione ai NUBIFRAGI

Una depressione proveniente dalla Spagna, alimentata da aria fredda di origine artica, sta provocando un deciso peggioramento del tempo su gran parte d'Italia ed in particolare al Nordovest e sul lato tirrenico. Lungo il ramo ascendente della depressione sono in atto molti contrasti e varie convergenze tra venti di natura differente (prevalentemente scirocco e libeccio).

Da questi contrasti sono in via di sviluppo intensi temporali che coinvolgono e coinvolgeranno regioni come Sicilia, Calabria meridionale, Lazio, Toscana. Il maltempo sta interessando anche la Sardegna ed il Nordovest: su quest'ultimo settore troviamo anche aria piuttosto fredda che sta favorendo un costante calo della quota neve, attualmente posizionata oltre i 600-700 metri. Nelle prossime ore i fiocchi bianchi potrebbero raggiungere quote vicine ai 500 metri sul Piemonte, ovvero le cuneese. Nevicate a quote più alte sull'Appennino settentrionale e sulle Alpi nord-orientali nella seconda parte della giornata.Rischio nubifragi elevato su Sicilia centro-orientale e Calabria meridionale, dove sono attesi forti temporali o ammassi temporaleschi (MCS) in grado di generare piogge persistenti e intense, oltre che grandinate e forti colpi di vento.

Nella seconda parte della giornata il maltempo riuscirà a coinvolgere anche il resto d'Italia: i fenomeni, dunque, si estenderanno a Campania, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche e Nordest.