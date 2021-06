Meteo: forte peggioramento a breve, rischio temporali e grandine

Il tempo è pronto a peggiorare su tante località italiane stante l'ingresso di una sacca d'aria fresca da ovest, la quale approfitterà di un netto cedimento dell'alta pressione nel Mediterraneo centrale. Il primo assaggio del peggioramento è arrivato tra ieri sera e la notte, attraverso la formazione di isolati ma potenti temporali al nord (vedi la grandinata eccezionale nel vicentino).

Nelle prossime ore, però, avremo un peggioramento delle condizioni meteorologiche molto più diffuso e che coinvolgerà tante aree del centro-nord Italia.



METEO 6 GIUGNO 2021 | Mattina variabile con nubi e schiarite da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata l'instabilità crescerà sensibilmente su tanti settori. I forti contrasti termici, indotti dall'aria fresca in arrivo alle alte quote e quella molto più calda presente al suolo, favoriranno la formazione di temporali e rovesci diffusi specie in pianura Padana e nelle zone interne del centro Italia.



Un forte sistema nuvoloso caratterizzato da piogge e temporali è in arrivo in Sardegna e la coinvolgerà a pieno tra tarda mattina e pomeriggio (specie sassarese e olbiese). Questo fronte, nelle ore successive, invaderà Toscana, Lazio e zone interne di Marche, Umbria, Abruzzo, dove porterà piogge e temporali.



Tra tardo pomeriggio e sera prenderanno vita temporali molto forti sulla pianura Padana centro-orientale, specie tra Emilia, cremonese, mantovano e Veneto centro-meridionale. Il rischio di potenti grandinate, nubifragi e raffiche di vento sostenute è piuttosto alto (a livello locale).



Rovesci e temporali sparsi probabili anche in Piemonte, zone interne della Liguria, arco alpino.

Più variabile al sud dove la giornata proseguirà tra nubi sparse e schiarite. Le temperature si manterranno elevate su gran parte d'Italia, con picchi di 30-32°C all'estremo meridione.