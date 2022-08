Meteo: forte ondata di maltempo fra oggi e Giovedì, temporali e nubifragi su centro-nord, grande caldo invece al Sud

Una intensa fase di maltempo colpirà gran parte della penisola fra oggi e Giovedì, con temporali di forte intensità e probabili nubifragi. Questo a causa di una vasta saccatura nord-atlantica che interesserà prima col suo ramo ascendente l'area di nord-ovest e poi - nella giornata di domani - penetrerà con decisione sull'Italia apportando un guasto più diffuso e marcato sul centro-nord.

Oggi, Mercoledì 17 Agosto, avremo piogge e locali temporali sul Nord-Ovest, quindi su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e ovest Lombardia. I fenomeni risulteranno più organizzati e intensi fra Valle d'Aosta e Piemonte dove potranno verificarsi anche dei nubifragi. Qualche pioggia potrà spingersi in serata anche fra Trentino Alto Adige e Veneto. Altrove il tempo sarà generalmente stabile, con ampio soleggiamento sulle regioni centro-meridionali. Caldo in ulteriore aumento al centro-sud, con massime sui 34-37 gradi.

Forte maltempo Giovedì sul centro-nord con temporali diffusi e nubifragi

Nella mappa la stima delle precipitazioni secondo il modello MOLOCH ECMWF di Lamma Toscana

Domani, Giovedì 18 Agosto, il maltempo si estenderà come già detto a gran parte delle regioni centro-settentrionali, con temporali diffusi e precipitazioni che potranno risultare spesso a carattere di nubifragio. Le temperature saranno in netto calo.

Precipitazioni abbondanti e persistenti potranno interessare soprattutto le aree alpine e pedemontane, con accumuli anche fra 50-100 millimetri, localmente superiori. Fra pomeriggio e serata forti temporali si svilupperanno sull'area tirrenica andando a interessare Liguria, Toscana e Lazio. Forti temporali potranno colpire anche la Pianura Padana, specie quella centro-orientale. Attenzione perché i fenomeni potranno risultare violenti, associati a grandinate di medie-grosse dimensioni e non si esclude il rischio di trombe d'aria.

Ancora stabile il tempo al Sud e sul medio versante adriatico, con l'anticiclone africano che seguiterà a portare temperature elevate, fino a 38-40 gradi nelle aree interne. Sarà la giornata più calda perché fra Venerdì e soprattutto Sabato l'aria più fresca atlantica sfonderà anche verso il Sud spazzando via caldo e afa.

Vi invitiamo a seguire i nostri prossimi aggiornamenti e le allerte meteo che saranno diramate per il forte maltempo in arrivo.