Meteo: forte maltempo oggi al sud, allerta nubifragi su Sicilia e Calabria

Dopo aver colpito la Sardegna e pesantemente Pantelleria, il maltempo si sta spostando sul resto del sud Italia. La depressione è situata nel cuore del mar Tirreno e ha da poco abbandonato totalmente la Sardegna, intenta nel proseguire il suo cammino verso est.

Sarà l'estremo sud l'obiettivo principale della perturbazione, mentre man mano che ci spostiamo verso nord i fenomeni saranno via via sempre più esigui fino a lasciar spazio al bel tempo su tutto il nord Italia.

METEO 11 SETTEMBRE 2021 | Molto instabile su Sicilia e Calabria dove ci aspettiamo temporali diffusi e piogge localmente a carattere di nubifragio. Le aree più colpite saranno quelle ioniche sia siciliane che calabresi, dove sono possibili accumuli di pioggia localmente superiori ai 70-80 mm (laddove colpiranno i forti temporali).

Piogge e temporali sparsi in Basilicata, Campania meridionale e zone interne della Sardegna. Nel pomeriggio possibilità di isolati rovesci o temporali anche in Puglia