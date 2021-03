METEO: forte maltempo in arrivo subito dopo la Pasqua?

Le emissioni modellistiche hanno cambiato idea. Si, ci sarà instabilità tra Pasqua e Pasquetta, segnatamente a ridosso delle regioni centrali, della Sardegna e della Campania, mentre è stata cancellata in modo decisamente incomprensibile l'azione depressionaria che era stata a lungo prevista per il settentrione.



Il maltempo in realtà è stato posticipato a martedì 6, quando dal nord Europa una lingua d'aria fredda scenderà a ridosso delle Alpi occidentali, favorendo l'approfondimento di un minimo pressorio al suolo sul settentrione, foriero di piogge, temporali e anche nevicate sui rilievi alpini.



L'azione depressionaria è comunque ancora ben lungi dall'essere definita, notiamo infatti la differenza tra le modalità del'affondo prevista dal modello americano, con l'aria fredda molto prossima al nord Italia e quella del modello europeo, che viene valutata decisamente più ad ovest:

Nel primo caso l'impatto dell'aria fredda sarebbe diretto con conseguenze temporalesche e con il possibile ritorno della neve a quote anche medie, mentre nel secondo caso l'aria colpirebbe molto più ad ovest, favorendo una risalita di aria mite ma umida al nord e sulle centrali tirreniche con prevalenza di piogge.

Quanto è affidabile questa linea di tendenza? Siamo un po' dubbiosi, nonostante la buona convergenza modellistica, perchè anche per la Pasqua il peggioramento su mezza Italia sembrava più che netto e probabile, invece si risolverà in un po' di instabilità.



Infatti le mappe relative alla probabilità dell'evento ritengono possibile il guasto, ma non ancora certo ; qui sotto, espressa in percentuale, la probabilità di accumuli di pioggia superiori ai 5mm previste tra martedì 6 e mercoledì 7 aprile: le Alpi sembrano le aree più votate a ricevere precipitazioni.

Seguite tutti gli aggiornamenti!