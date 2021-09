Meteo: forte depressione con nubifragi in arrivo in Sardegna, poi toccherà al sud

Ieri vi avevamo parlato di un deciso guasto del tempo in arrivo nella seconda parte della settimana sulle regioni meridionali, ad opera di una perturbazione particolarmente intensa in arrivo da ovest.

I primi cenni di un forte peggioramento saranno nettamente tangibili oggi in Sardegna, la regione più esposta alle correnti provenienti dal Mediterraneo occidentale. Si tratta di una depressione che è riuscita a superare agevolmente Spagna e Francia ed è ora pronta ad intensificarsi a contatto col caldo Mediterraneo. L'intensificazione avverrà nelle prossime ore tra le Baleari e la Sardegna e sarà sufficiente per l'arrivo di piogge e temporali intensi su gran parte della Sardegna.

METEO 9 SETTEMBRE 2021 | Tempo in sensibile peggioramento in Sardegna, soprattutto tra pomeriggio e sera. In arrivo temporali intensi con nubifragi su cagliaritano, sud Sardegna, Ogliastra, nuorese (soprattutto stasera).

Nel pomeriggio possibilità di acquazzoni e temporali sparsi su Puglia ionica, Murge, Tavoliere, Basilicata, zone interne di Calabria, Sicilia e Campania.

Tempo decisamente più stabile sulle regioni centro-settentrionali.Tra domani e sabato la depressione si sposterà nel mar Tirreno e porterà maltempo non solo in Sardegna ma anche sulle altre regioni del basso Tirreno, dal Lazio alla Sicilia.