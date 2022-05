Meteo: forte anticiclone su quasi tutta Italia, isolati temporali nel pomeriggio

L'alta pressione è sempre più protagonista nel Mediterraneo e lo sarà per quasi tutta la settimana. Oltre al bel tempo ci aspetta anche un sensibile aumento delle temperature da nord a sud, ma in maniera più incisiva in pianura Padana dove vivremo un anticipo d'estate senza se e senza ma.Già oggi assaporeremo le prime temperature tipiche di giugno o luglio: su basso Veneto, bassa Lombardia, Emilia potremo sfiorare i 28-29°C nel pomeriggio. Valori simili in Piemonte e basso Friuli. Leggermente meno caldo al centro e al sud dove avremo anche qualche nota instabile pomeridiana: ci riferiamo a isolati temporali che potranno interessare colline e rilievi di Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio e Sardegna. Qualche fenomeno possibile anche sulle Alpi.

Il bel tempo proseguirà fino a venerdì, poi tra sabato e domenica qualcosa cambierà certamente al nord. Un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà l'ingresso di aria più instabile che produrrà temporali localmente intensi dapprima sulle Alpi e successivamente anche in pianura Padana. Le temperature non ne risentiranno, tanto che proprio nel week-end potremo sfiorare i 31-32°C!