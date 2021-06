METEO: forte anticiclone da domenica, ecco dove farÃ  piÃ¹ caldo

Le possibilità della prima notevole ondata di caldo dell'estate meteorologica sembrano concretizzarsi tra il week-end e l'inizio della prossima settimana. Ve lo avevamo già anticipato in alcuni articoli, ma ora ci troviamo davanti ad una serie di conferme che ci permettono di realizzare una previsione molto più precisa e vicina alla realtà.

L'alta pressione delle Azzorre andrà man mano espandendosi tra venerdì e sabato, tanto da avvolgere quasi tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Nel frattempo, però, riceverà un marcato contributo d'aria calda sub-tropicale, proveniente da Marocco e Algeria, che potrà così raggiungere, con facilità la nostra penisola.

Insomma tra il week-end e l'inizio della prossima settimana l'Italia farà i conti con un vasto anticiclone che traghetterà sulle nostre regioni aria piuttosto calda sub-tropicale, in grado di far impennare le temperature di parecchio oltre le medie del periodo.



CALDO INTENSO E AFA | Sabato il caldo inizierà a farsi sentire su tutto il centro-nord, con temperature vicine ai 31-32°C, mentre il sud farà ancora i conti con qualche temporale pomeridiano, specie sul lato tirrenico e in Sicilia.

Da domenica, invece, l'estate si impadronirà di tutta la nostra penisola e regalerà la prima vera ondata di caldo della stagione.

Le temperature saliranno da nord a sud di almeno 3-4°C, raggiungendo così valori massimi di 33-35°C su Sardegna e zone interne di Emilia, Toscana, Lazio e tante località della pianura Padana. Qualche grado in meno (27-30°C) sul lato adriatico grazie a deboli brezze mitiganti.

L'afa si farà sentire su tutta la Pianura Padana, sulle coste e a ridosso dei fumi, soprattutto nel corso delle ore serali. L'umidità, infatti, è attesa in repentino aumento con l'avvento di questo vasto e stabile anticiclone.

Quanto durerà? Difficile affermarlo così presto, ma al momento questa fase calda e molto stabile potrebbe durare da domenica 13 a mercoledì 16.

