Meteo, FOCUS sul maltempo al sud!

Un vasto vortice di bassa pressione ha preso vita nel mar Tirreno meridionale e sono proprio le regioni del sud a subirne i maggiori effetti. Mentre migliora su quasi tutto il centro-nord, sulle regioni meridionali il tempo è e rimarrà spesso perturbato.



Fortemente colpite Puglia e Calabria dalle prime intense piogge, con accumuli localmente vicini ai 200 mm nel crotonese, fino a 70 mm in Puglia.

METEO 21 NOVEMBRE 2020 | Giornata di forte maltempo, quasi invernale al sud: l'aria fredda farà ulteriormente crollare le temperature specie su Puglia, Basilicata, Campania e Calabria settentrionale, mentre non subiranno grosse variazioni sui restanti settori.



Ci aspettiamo piogge intense e persistenti per l'intera giornata su Puglia ionica, Basilicata, Calabria (specie l'arco ionico). Rovesci sparsi ma via via sempre più intensi sulla Sicilia, in particolare su catanese, messinese ionico, siracusano e ragusano. Piogge anche sulla Puglia adriatica e in Campania, ma con fenomeni in lento graduale indebolimento.



Isolati residui fenomeni su Molise e basso Abruzzo, nevosi oltre i 900-1000 metri di quota.

Rischio alluvionale per crotonese, cosentino e metapontino, dove gli accumuli di pioggia entro fine giornata saranno davvero ingenti, localmente anche superiori ai 300 mm.



Massima attenzione ai venti ancora intensi di grecale sulle regioni centrali ed anche al sud, in particolare su Sardegna, Campania, Puglia e Sicilia.

Sul resto del centro-nord avremo una giornata soleggiata ma fredda.



FORTI NEVICATE IN APPENNINO | Il crollo delle temperature favorirà nevicate molto abbondanti sull'Appennino tra Campania, Basilicata e Calabria centro-settentrionale. La neve scenderà fin sui 1300-1400 metri di quota, con accumuli molto elevati. Addirittura ci aspettiamo oltre 1 metro di neve oltre i 1700 metri del Pollino. Tanta neve in arrivo anche sulla Sila.