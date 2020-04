Meteo fine settimana: incertezze SABATO all'estremo sud, DOMENICA soleggiata

Anche il primo fine settimana di aprile lo trascorreremo tra le 4 mura domestiche. Il tempo farà di tutto per farci stare alla finestra o per i più fortunati, in giardino.

L'alta pressione campeggerà su tutta la nostra Penisola, lasciando parzialmente scoperto solo l'estremo sud nella giornata di sabato.

La prima mappa mostra la situazione prevista in Italia nella giornata di sabato 4 aprile, secondo il modello europeo:

Da notare i piovaschi all'estremo sud, specie sulla Sicilia, stante l'allontanamento di una perturbazione verso la Grecia. Sul resto del meridione avremo nubi sparse senza fenomeni.

Un po' di nuvolosità tenderà ad addossarsi anche alla fascia prealpina centrale ed orientale, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà soleggiato e con temperature miti.

La giornata di domenica 5 aprile si presenterà invece così:

Il bel tempo sarà esteso a tutta l'Italia, senza eccezioni. Un po' di nubi senza fenomeni saranno presenti sul nord-ovest e sulla Sicilia.

Temperature fresche al mattino, decisamente miti e gradevoli nell'arco della giornata.

