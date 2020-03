Meteo fine settimana: il tempo perderà stabilità in Italia

L'alta pressione e il bel tempo da nord a sud proseguirà sul nostro Paese fino alla giornata di venerdi 20 marzo. Successivamente, la figura stabilizzante inizierà a levare le tende dal Mediterraneo, migrando verso le alte latitudini del Continente.

La mappa estrapolata dal modello americano per la notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo inquadra molto bene la mossa sopra citata:

La pressione aumenterà tra il Baltico e la regione scandinava; di rimando, si avrà un progressivo calo della pressione e dei geopotenziali in sede Mediterranea; in altre parole, passeremo da una situazione anticiclonica ad una "palude barica" con accentuazione dell'instabilità specie in prossimità dei rilievi.

Dove potrebbe piovere durante il prossimo week-end in Italia? La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni previste sul nostro Paese nell'intera giornata di sabato 21 marzo, primo giorno della primavera astronomica, secondo il modello americano:

Il tempo sarà ancora abbastanza buono, ma non avremo più il sereno da nord a sud. Compariranno piovaschi in prossimità delle Alpi e sulle alte pianure; piovaschi locali saranno possibili anche tra le Marche, l'Umbria e il Lazio, unitamente all'est della Sardegna, alla Sicilia e al sud della Calabria.

Sul resto d'Italia il tempo resterà asciutto e largamente soleggiato, ancora accompagnato da temperature miti.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese nell'arco della giornata di domenica 22 marzo, sempre secondo il modello americano:

La giornata festiva porterà un cambiamento più netto.

Rovesci si attiveranno al nord, specie in prossimità dei rilievi, con la quota neve che inizierà a scendere tra i 1000 e i 1200 metri.

Piovaschi anche nelle aree interne del centro e del meridione, unitamente allo Ionio. Resteranno all'asciutto, forse, le coste della Sardegna e l'alto-medio Adriatico anche se la reale disposizione dei fenomeni è ancora in fase di studio.

Temperature in calo specie nelle aree raggiunte dalle precipitazioni, ma per ora non arriverà il freddo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località