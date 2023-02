Meteo fine settimana: dove avremo il SOLEGGIAMENTO migliore?

Di seguito, la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra sabato 11 e domenica 12 febbraio:

L'alta pressione avrà preso pieno possesso dell'Europa centrale e della nostra Penisola, deviando verso levante le correnti fredde settentrionali. Di conseguenza, la notizia saliente del prossimo fine settimana sarà l'aumento delle temperature, oltre alla completa cessazione del maltempo al sud.

Vi saranno comunque degli addensamenti qua e la sull'Italia. La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di sabato 11 febbraio (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Sulle Alpi transiteranno velature senza conseguenze. Nubi sparse saranno presenti sull'ovest della Sardegna, in Sicilia, sulla Calabria Ionica e sul Gargano, ma senza precipitazioni. Su tutte le altre regioni il sole splenderà in cielo in maniera praticamente indisturbata.

Questo invece è il soleggiamento atteso in Italia tra le 9 e le 16 di domenica 12 febbraio:

Nubi irregolari saranno presenti al sud, forse con qualche rovescio locale tra il pomeriggio e la serata. Su tutte le altre regioni soleggiamento ottimo ed ulteriore aumento delle temperature.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

