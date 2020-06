Meteo fine settimana: chi rischierà ancora il TEMPORALE?

Viene confermato nei prossimi giorni lo sviluppo di una zona di alta pressione sull'Europa occidentale, la quale prenderà consistenza proprio nel fine settimana. Il rinforzo di questa figura porterà tuttavia allo sviluppo di una circolazione d'aria più fresca che soprattutto tra domenica e lunedì, farà sentire il suo peso sul tempo previsto nelle nostre regioni centrali e meridionali, dove aumenterà il rischio di temporali . Il fine settimana cadrà proprio nel momento in cui la circolazione occidentale che ci interessa attualmente, verrà sostituita da una circolazione di tipo settentrionale. Nella giornata di sabato i temporali saranno quindi più probabili sulle regioni del nord, che risentiranno ancora dell'influsso portato dai venti occidentali, mentre al centro ed al sud il tempo sarà più stabile.

Stima delle precipitazioni previste dal modello americano nella serata di sabato 20 giugno, i temporali saranno più probabili sull'Appennino settentrionale, sulle Alpi centrali ed orientali:

Domenica invece lo sviluppo della circolazione di bassa pressione con un perno a cavallo tra i Balcani e la penisola ellenica, renderà instabile il tempo sulle regioni del Mezzogiorno, con temporali probabili tra il pomeriggio e la sera sulla Basilicata, la Calabria e la Sicilia. La ventilazione nord-orientale potrà trasportare questi temporali anche a ridosso delle coste . Domenica qualche temporale non escluderà nemmeno le regioni del nord; sull'Appennino settentrionale i fenomeni saranno più isolati e circoscritti, mentre qualche fenomeno più esteso potrà interessare le Alpi est lombarde, venete e friulane.