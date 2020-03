Meteo fine settimana: arriva un po' di FREDDO e qualche PRECIPITAZIONE

Un fine settimana da passare blindati in casa; si potrà uscire solo per stretta necessità. Speriamo di non dover assistere alle scene dello scorso week-end, anche se i controlli saranno ovviamente molto serrati ed impediranno certi comportamenti.

La consolazione arriverà dal tempo che non sarà un granchè in Italia, sia sotto il profilo dei fenomeni, sia dal punto di vista termico.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese nell'arco di tutta la giornata di sabato 14 marzo secondo il modello americano:

Rovesci saranno probabili al nord, specie tra la Lombardia e il Veneto. Sulle Alpi la neve si farà vedere oltre i 700-800 metri, quindi a quote piuttosto basse. Più sporadici i fenomeni al nord-ovest con tempo addirittura asciutto sulla Liguria.

Piovaschi sparsi alternati a momenti di tempo asciutto saranno presenti tra le zone interne della Toscana, le Marche e l'Umbria, con neve in media sopra i 1000 metri. Piovaschi anche tra la Puglia e la Lucania.

Su tutte le altre regioni tempo asciutto e anche ben soleggiato specie sulla Sardegna e sulla Sicilia.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domenica 15 marzo:

Correnti di matrice orientale faranno calare le temperature specie al nord e al centro. Qualche precipitazione nevosa al mattino sarà possibile sopra i 500-700 metri a ridosso della fascia prealpina piemontese e lombarda, ma in via di attenuazione in giornata.

Deboli piovaschi nelle zone interne del centro con qualche fiocco di neve sopra gli 800-1000 metri in Appennino: piovaschi locali anche al meridione con spruzzate di neve in Appennino sopra i 1200 metri. Su tutte le altre regioni tempo asciutto e largamente soleggiato fino a sera.

