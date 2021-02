Meteo fine mese: dopo l'anticiclone un COLPO di CODA dell'inverno con NEVE?

Il freddo tornerà a fine mese? O l'inverno cederà il testimone senza più grossi scossoni alla primavera? I modelli da giorni fanno intendere che il clamoroso exploit dell'anticiclone, previsto tra domenica 21 e sabato 27, potrebbe essere seguito da un rientro di correnti fredde da est con risvolti ancora invernali ed anche localmente nevosi sino alle basse quote.



Questa mappa ci illumina a tal proposito sulla situazione potenzialmente prevista per domenica 28 febbraio, in cui si nota l'anticiclone allungarsi verso la Scandinavia e l'aria fredda che tenta il rientro da est:

Una simile circolazione oggi è prevista dal 30% degli scenari del modello americano, ma più in generale si riscontra in molte proiezioni a lungo termine anche degli altri modelli.



Che conseguenze avrebbe uno sfondamento da est in questi termini? Certamente non torneremmo più ai valori severi registrati in questi ultimi giorni, ma potremmo sperimentare un sensibile calo termico e qualche nevicata a bassa quota, come vediamo nelle mappe proposte per i primi giorni di marzo, diretta conseguenza della nuova irruzione fredda:

Il nord sembrerebbe l'obiettivo principale del rientro freddo ma tutto il Paese sperimenterebbe comunque condizioni instabili, magari a tratti anche perturbate con neve a quote basse che però sembrerebbe destinata solo al nord, come si nota anche in quest'altra opzione, proposta dal modello americano sempre per fine mese di febbraio ed inizio marzo:

A confermarlo è anche la media degli scenari, che vede l'anticiclone infilato da nord-est da quest'ansa depressionaria accompagnata da aria piuttosto fredda, ecco lo schema barico previsto per fine mese:

E che probabilità ci sono che temperature inferiori allo zero a 1500m raggiungano l'Italia nei primi giorni di marzo? Si attestano mediamente intorno al 40% sulle zone peninsulari, qualcosa in più sull'estremo nord-est, molto meno sul Tirreno e le Isole Maggiori, molto di più (60-70%) se procediamo verso i Balcani, a testimonianza che comunque masse d'aria fredde sembrano destinate a gettarsi da nord verso l'est europeo proprio per questo intervallo di tempo:

In SINTESI:

-fase anticiclonica (BEL TEMPO) praticamente primaverile in arrivo tra sabato 20 e sabato 27 febbraio sull'Italia (attendibilità alta: 80%)



-indebolimento e spostamento dell'anticiclone verso il nord Europa da domenica 28 e passaggio a tempo perlomeno variabile (attendibilità alta: 60-70%)



-possibile rientro di aria fredda da est con tempo instabile da domenica 28 ai primi giorni di marzo (attendibilità medio-bassa ma in aumento: 30-40%)