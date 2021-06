Meteo Festa della Repubblica: tante nubi ad ovest, qualche pioggia in arrivo

Un 2 giugno dai due volte in Italia: ad est il Sole è predominante, ad ovest invece troviamo tante nubi e anche qualche piovasco sparso. Questo blando peggioramento in atto sulle nostre regioni occidentali è causato da una debole perturbazione atlantica che sta riuscendo a farsi spazio nel fiacco anticiclone presente nel Mediterraneo.



METEO 2 GIUGNO 2021 | Sarà una festa della Repubblica incerta per Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Sardegna: qui avremo tante nubi e anche qualche piovasco o temporale, soprattutto nel pomeriggio. I fenomeni prediligeranno i monti e le colline sul nord-ovest, mentre in Sardegna potrebbero presentarsi anche su pianure e coste, specie nel cagliaritano e sud Sardegna.



Nubi in aumento anche su Toscana, Lazio, Campania e Sicilia, ma con fenomeni quasi assenti. Solo in serata e poi in nottata avremo delle piogge sparse in Sicilia (soprattutto trapanese e palermitano).

Le temperature sono attese in lieve aumento specie sul versante adriatico dove avremo tanto Sole.