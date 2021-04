Meteo: Festa della Liberazione dominata dal Sole, forte aumento delle TEMPERATURE

Risveglio finalmente primaverile su tutta la penisola, come non accadeva da alcune settimane: l'alta pressione ha spazzato via il brutto tempo arrivato nei giorni scorsi specie al sud Italia, ed ora il Sole splende incontrastato in ogni angolo della penisola.

METEO 25 APRILE 2021 | La festa della Liberazione proseguirà all'insegna del bel tempo su tutta Italia, eccezion fatta per isolati e rapidi acquazzoni pomeridiani sull'arco alpino. Le temperature aumenteranno ovunque, in particolare al sud e sul lato adriatico dove negli ultimi giorni abbiamo vissuto condizioni meteo tipicamente invernali.



Le massime raggiungeranno i 21-23°C su gran parte della pianura Padana e su quasi tutte le regioni tirreniche- Fino a 19-20°C sul lato adriatico. Sulle isole maggiori, Sardegna in primis, sfioreremo i 25-26°C (specie sulle aree interne).

Nei prossimi giorni le temperature aumenteranno ulteriormente al sud, mentre il nord tornerà a fare i conti col cattivo tempo.