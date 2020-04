Meteo, Festa della Liberazione col Sole, ma tutti a casa. Domani segni di peggioramento

L'alta pressione è tornata a regalarci tempo stabile, soleggiato e mite su quasi tutta la nostra penisola: si tratterà di un'apparizione fugace e già da domani questa cupola anticiclonica inizierà a vacillare.

Per il momento possiamo "goderci" il bel tempo in questa festa della Liberazione, cercando di rimanere a casa.

Come si evince dallo scatto del satellite l'anticiclone sovrasta tutta Italia: le uniche nubi le rileviamo sul basso Piemonte e sull'arco alpino, ma senza fenomeni. Sono nubi destinate a dissolversi tra pochi minuti.

Le perturbazioni più rilevanti le troviamo sul nord Africa e l'Atlantico e saranno proprio queste a minare l'anticiclone nei prossimi giorni.

Previsioni per oggi, 25 aprile 2020

La festa della Liberazione sarà stabile praticamente su quasi tutta Italia. Le uniche note instabili potrebbero mostrarsi sui settori alpini tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia nel tardo pomeriggio. Anche sui rilievi e le zone interne della Sardegna non mancherà qualche sporadico fenomeno nel pomeriggio.

Per il resto nulla da segnalare: sarà il Sole a dominare incontrastato favorendo anche un netto aumento delle temperature.