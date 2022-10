Meteo: fase clou del peggioramento, nelle prossime ore forti temporali al Sud!

L'Italia continua ad essere interessata da correnti umide e piuttosto instabili dai quadranti meridionali. Le condizioni più perturbate le ritroviamo al Sud Italia dove agisce un vortice ciclonico afro-mediterraneo che convoglia nuclei temporaleschi e piogge in risalita dal Tirreno e dallo Ionio.

La fase di maltempo entrerà nel vivo nel corso delle prossime ore al Sud, con precipitazioni che interesseranno fra la tarda mattinata e il pomeriggio ancora la Sicilia orientale, la Calabria, Campania meridionale, Basilicata e Puglia centro-meridionale. I fenomeni potranno essere di forte intensità, accompagnati da frequenti fulminazioni e anche locali grandinate, in particolar modo su Calabria e Puglia, dove localmente potranno verificarsi delle situazioni di criticità. Dell'instabilità a carattere sparso interesserà anche l'Emilia Romagna e il Centro, per lo più le zone interne e appenniniche.

Precipitazioni previste nel pomeriggio/prima serata

Nell'immagine, mappa Lamma Toscana.

In serata il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con attenuazione delle piogge. Qualche temporale e rovescio insisterà ancora sulla Puglia centro-meridionale.

Le temperature saranno in generale lieve calo al Sud, più o meno stabili al Centro-Nord.