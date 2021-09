Meteo: estate settembrina, ma presto temporali su alcune regioni

Dopo gli acquazzoni e i temporali che negli ultimi giorni hanno colpito il sud, è tornata l'estate settembrina.



L'alta pressione africana invaderà tutta Italia lasciando spazio a Sole clima via via sempre più caldo.



Le temperature sono destinate a salire ovunque fino a portarsi oltre le medie stagionali ma senza eccessi estremi. Molto probabilmente l'estate settembrina persisterà per tutta la settimana al sud, mentre tra nord e centro correnti instabili potrebbero determinare qualche temporale, specie tra mercoledì e venerdì.



METEO 13 SETTEMBRE 2021 | Stabile e soleggiato su tutta Italia al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili isolati temporali nelle zone interne di Calabria, Sicilia e sulla Puglia ionica.

Le temperature sono attese in aumento ovunque, con massime fino a 32°C in pianura Padana e zone interne di Toscana, Lazio, Sardegna, Campania. Fino a 28°C sul lato adriatico e al sud. Più fresco dopo il tramonto.