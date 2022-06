Meteo: estate piena oggi, ma non mancheranno i temporali di calore

Le temperature aumentano sempre più da nord a sud, in particolare sulle regioni tirreniche e le isole maggiori grazie all'invadenza dell'anticiclone africano. Stamattina i cieli sono sereni praticamente ovunque e il caldo già inizia a farsi sentire su buona parte della penisola.Sarà una giornata pienamente estiva, con picchi di 33-35°C sulle regioni tirreniche e nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. Caldo anche al nord e sul lato adriatico, seppur in modo più contenuto.

Tuttavia avremo anche la possibilità di acquazzoni e temporali pomeridiani: il rischio più elevato sarà sull'arco alpino, in Piemonte, zone interne della Liguria, e lungo l'Appennino. Possibilità elevata di temporali intensi nelle zone interne e montuose di Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Calabria settentrionale.