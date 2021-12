METEO: esordio dell'inverno meteorologico col FREDDO da nord a sud, altro maltempo in arrivo?

Oggi 1° dicembre apre i battenti l'inverno meteorologico, come da prassi sul calendario climatico italiano, da non confondere con l'inverno astronomico che avrà inizio il 21 dicembre. L'esordio della stagione fredda è decisamente in linea con le attese: fa freddo, a tratti molto freddo, da nord a sud grazie all'irraggiamento notturno dopo l'irruzione artica dei giorni scorsi. I cieli sereni notturni hanno fatto scendere vistosamente le temperature fin sotto lo zero in tante località del nord e molte anche del centro e del sud (perlopiù quelle interne e lontane dal mare).

La giornata odierna sarà molto fredda nonostante la presenza del Sole: le temperature, infatti, non andranno oltre i 6-7°C al nord e non oltre i 10-12°C su gran parte del centro e del sud. Il Sole sarà presente con più continuità al nord, sul lato adriatico e il lato ionico, mentre sui settori tirrenici avremo un costante aumento della nuvolosità a causa delle prime infiltrazioni umide di una perturbazione nord atlantica, quella che invaderà l'Italia tra giovedì e venerdì.



La perturbazione in arrivo è visibile dal satellite RGB, che ci mostra una saccatura fredda color violetto in discesa dalla Gran Bretagna verso la Francia.



Pertanto nelle prossime ore avremo un graduale peggioramento concentrato su Toscana, Lazio, Campania e Sardegna dove arriverà qualche pioggia sparsa. Nubi in aumento su Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, Liguria ma senza fenomeni. Altrove sarà il Sole il protagonista di giornata.

Domani invece il tempo peggiorerà nettamente su tutto il centro Italia con piogge diffuse e locali forti temporali. Rovesci che, entro sera, potranno estendersi anche a Campania e Puglia. Qualche fenomeno è in arrivo anche al Nordest, ma sicuramente di portata molto inferiore rispetto alle regioni centrali. Il Nordovest, invece, resterà ai margini del peggioramento.

Piogge totali attese fino a venerdì sera - Evidente l'assenza di fenomeni al Nordovest