METEO: ed ecco l'anticiclone, tappeto di NEBBIE in pianura Padana

L'anticiclone delle Azzorre si è esteso ad est sin tanto da inglobare tutta Italia, dopo oltre due settimane dominate da nubi e piogge, con fenomeni assai diversi tra i vari settori della nostra penisola. Il ritorno dell'alta pressione ha innescato i tipici fenomeni dell'irraggiamento notturno e delle inversioni termiche, capaci di creare un fitto strato di nebbia su valli e pianure.

È la pianura Padana senza dubbio quella maggiormente interessata dalle nebbie o nubi basse, che si estendono sin verso le coste di Veneto, Emilia Romagna e Marche settentrionali. Troviamo anche delle nubi basse in Liguria. Tutti questi fenomeni rendono le giornate molto uggiose, umide e fredde, mentre in altre località come al sud e sui monti troviamo cieli sereni e clima più gradevole.La giornata odierna, dunque, sarà molto stabile ovunque e non lascerà spazio a piogge o qualsiasi tipo di precipitazione. Le nebbie potranno ritirarsi leggermente nelle ore centrali ma poi si intensificheranno nuovamente al calar del Sole per effetto dell'aumento dell'umidità relativa. Tanta umidità attesa ovunque, da nord a sud, in serata e possibilità di foschie e banchi di nebbia anche al centro al sud.