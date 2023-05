METEO: ecco la FASE CRUCIALE di MAGGIO! Cosa accadrà tra mercoledì 10 e domenica 14?

Vi abbiamo parlato ieri di una VORAGINE BARICA sull'Italia che il modello individua da giorni a cavallo tra mercoledì 10 maggio e la metà del mese. Come vi dicevamo, una "buca" di quella portata sarebbe stata certamente ridimensionata almeno in parte da successive emissioni, ma cancellarla totalmente sarebbe stato difficile partendo da quelle premesse.



E infatti anche le emissioni più recenti, pur ammorbidendo un po' l'affondo della figura depressionaria, la confermano pienamente con riflessi precipitativi non trascurabili, specie su parte del nord e su alcune aree del centro.



Vediamo allora queste saccature dove e quando si collocheranno a ridosso dell'Italia. Quella più importante, dopo il mini guasto temporalesco tra domenica 7 e martedì 9, si attiverà (o per meglio dire si dovrebbe attivare) proprio tra mercoledì 10 e giovedì 11 maggio, come vediamo qui sotto:

Sono diversi i modelli che vedono questo tipo di guasto, vi facciamo altri esempi, sempre riferiti al periodo 10-11 maggio:

Il canale depressionario riuscirebbe a persistere almeno sino alla metà del mese, favorito oltretutto in quota dalla presenza di aria decisamente fredda per il periodo, come vediamo nell'analisi prevista per giovedì 11 maggio a 5500m con le relative temperature:

Ed ecco i potenziali accumuli previsti sino a sabato 13, cioè sino a quando insisterà la potenziale condizione favorevole alle precipitazioni. La stima del modello americano non è trascurabile, specie per diverse aree del nord e le zone interne del centro:

FASE CRUCIALE: è davvero una fase cruciale perchè se la "voragine" barica sfondasse davvero nel Mediterraneo significherebbe mettersi alle spalle per un po' il problema siccità anche nelle zone dove sino ad ora è piovuto poco ed evitare l'arrivo anticipato dell'estate. Quante possibilità ci sono che vada davvero così? Al momento almeno un 55%. Seguite comunque gli aggiornamenti!