Meteo: doppia entrata MITE sull'Italia, sarà primavera in settimana

Le immagini satellitari parlano chiaro: l'Italia è baciata dal Sole in ogni angolo grazie un forte campo di alta pressione alimentato non da una ma addirittura da due masse d'aria più miti alle medio-alte quote.La prima, quella più importante, è una massa d'aria più calda proveniente, paradossalmente, dalla Scandinavia dove nei giorni scorsi si era instaurato un campo di alta pressione piuttosto coriaceo. A causa di vari movimenti atmosferici in Europa, questo campo di alta pressione scandinavo si sta muovendo verso l'Italia dove va a legarsi con un promontorio anticiclonico nordafricano.

Il risultato è una forte stabilità dell'aria su tutta Italia ed una forte subsidenza che andrà a riscaldare l'aria sia in montagna che in pianura, nel corso della settimana. I cieli saranno sereni ovunque.

Le temperature più alte le registreremo tra oggi e sabato, specie in pianura Padana e nelle zone interne del centro e delle isole maggiori. Ci aspettiamo picchi fino a 22-23°C, tipici del mese di aprile o dell'inizio di maggio.