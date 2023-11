METEO: dopo le TEMPESTE spunta una novità...

Una tempesta via l'altra sino a domenica 6 novembre, poi la tregua. Perchè? Cosa succederà? Il fronte polare si alzerà leggermente di latitudine e le grandi depressioni atlantiche colpiranno un po' più a nord per qualche giorno, senza peraltro raggiungere più i minimi pressori eccezionali delle tempeste di questi giorni.

La pausa dovrebbe durare da lunedì 7 a giovedì 9 novembre, peraltro non tale da assicurare giornate stabili ovunque, ma solo un regime di variabilità con qualche altra pioggia da mettere in conto soprattutto tra Levante ligure, Toscana ed Emilia-Romagna.

E poi? Poi saremo di nuovo in bilico: da venerdì 10 ecco il trenino delle perturbazioni abbassarsi un po' di latitudine, quanto basta per ricoinvolgere il nord e il centro Italia con nubi e alcune piogge passeggere. La visione dei due principali modelli è univoca, anche se quello europeo segnala una curvatura ciclonica più marcata delle correnti in quota:

Per passare dall'autunno all'inverno però occorrono scambi di calore tra le latitudini ben più marcati. Comincia a vedersi qualcosa di simile nei giorni immediatamente successivi quando, sia pure con modalità diversa, entrambi i modelli vedono affondi delle saccature diretti verso la nostra Penisola con conseguente formazione di depressioni al suolo.

La versione del modello americano per domenica 12 novembre è per la verità abbastanza edulcorata, anche se l'azione del vortice presente sul meridione, considerando il mare ancora caldo, potrebbe determinare un maltempo severo su quelle zone:

Il modello europeo invece vede per la stessa data un affondo ben più convinto, come intensità e portata, soprattutto viene ridotto il ruolo dell'alta pressione:

RIASSUMENDO:

-probabile tregua ma in un contesto ancora variabile da lunedì 6 novembre, cioè dopo il passaggio della doppia tempesta di questi giorni.

-la tregua risulterà di breve durata, al massimo sino a giovedì 9 novembre.

-nei giorni successivi, specie da venerdì 9 prima e successivamente da domenica 12, potrebbe tornare il maltempo ma con modalità diverse da quelle attuali, cioè con l'affondo graduale di una saccatura proprio nel cuore del Mediterraneo.

Seguite gli aggiornamenti.