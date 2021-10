Meteo: domenica tra stabilità e primi intensi temporali, le previsioni

Le prime avvisaglie di maltempo, in attesa dell'intensa perturbazione della prossima settimana, stanno interessando alcune nostre regioni tirreniche, in particolare Liguria e Sicilia. Fortemente colpito il genovese da un temporale stazionario, il quale ha causato nubifragi e accumuli di pioggia rilevanti (oltre 150 mm dalla mezzanotte).

METEO 3 SETTEMBRE | Sarà una domenica dai due volti, con l'Italia letteralmente divisa in due: i settori adriatici vedranno tempo prevalentemente più stabile, le regioni tirreniche invece vedranno instabilità disorganizzata e locali fenomeni intensi. Stessa situazione al nord: ad ovest, tra Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia occidentale avremo nubi e qualche pioggia sparsa, mentre sul nord-est avremo tempo più stabile con maggiori schiarite.

Anche in Sicilia non escludiamo temporali molto forti soprattutto nel pomeriggio (siracusano, catanese, ragusano, ennese saranno le aree più colpite). Fenomeni sparsi e rapidi su Campania, Lazio, Sardegna, Toscana.