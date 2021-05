Meteo: domenica stabile ma non troppo, molte nubi e note instabili sul centro-nord

Tante nubi al centro-nord, ma in gran parte sterili. Stabile su tutto il sud, aumentano le temperature anche oltre 30°C! Le previsioni meteo per oggi.



Un blando rinforzo dell'alta pressione sub-tropicale, o meglio di un suo lembo settentrionale, sta favorendo un netto miglioramento del tempo ed un aumento delle temperature su tutto il sud e le isole maggiori. Ciò però non è sufficiente ad allontanare definitivamente il flusso d'aria atlantica che continua a scorrere imperterrito sull'Europa centrale ed il centro-nord Italia.



METEO 16 MAGGIO 2021 | Le umide correnti atlantiche porteranno ancora nuvolosità su tante regioni del centro-nord, sebbene trattasi di nubi abbastanza sterili. Tuttavia non dobbiamo farci trarre in inganno: in alcune aree sarà possibile la formazione di acquazzoni e temporali soprattutto tra il pomeriggio e la sera. In particolare ci riferiamo a Lombardia centro-settentrionale, Trentino Alto Adige, Veneto centro-settentrionale e alto Friuli. Piovaschi attesi anche su Liguria orientale, alta Toscana e sporadicamente lungo l'Appennino centro-settentrionale.



Molto più stabile al sud e sulle isole maggiori: i cieli saranno spesso sereni o al più poco nuvolosi, ma senza fenomeni. Temperature in netto aumento, specie in Sardegna e Sicilia dove la colonnina di mercurio potrebbe portarsi anche oltre i 30°C.